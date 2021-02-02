Экономика

09:05 02.02.2021

Warner Music сократила чистую прибыль в I финквартале, выручка выросла

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Warner Music сократила чистую прибыль в I финквартале, выручка выросла

Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. (WMG) зафиксировала снижение чистой прибыли в первом квартале текущего финансового года, но увеличила выручку благодаря росту популярности стриминговых сервисов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря 2020 года, сократилась до $99 млн со $122 млн за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию класса "A" составила 18 центов.

Квартальная выручка Warner Music выросла на 6,3% и составила $1,335 млрд по сравнению с $1,256 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,26 млрд.

Рост выручки главным образом обусловлен увеличением доходов от музыкальных стриминговых сервисов, которые являются крупнейшим и быстрорастущим источником доходов компании, отмечается в сообщении.

Выручка от цифровых услуг подскочила на 16,9% и составила $835 млн, на ее долю пришлось 61,8% от общей выручки по сравнению с 56,2% годом ранее.

"Несмотря на влияние COVID-19, мы получили максимальную квартальную выручку в нашей 17-летней истории как самостоятельной компании", - отмечает главный исполнительный директор Warner Music Стив Купер.

Компания в июне 2020 года провела IPO объемом $1,925 млрд, размещение акций стало крупнейшим на рынке с начала года.

Акции Warner Music подешевели на 2,4% на дополнительных торгах в понедельник после публикации отчетности. Основную сессию они завершили ростом на 1,2%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 35,3%, до $18,1 млрд.

Теги: #warner_music
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