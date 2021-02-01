Экономика

15:57 01.02.2021

Глава и члены НКЦБФР продолжают выполнять обязанности до назначения президентом их преемников

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Глава и члены НКЦБФР продолжают выполнять обязанности до назначения президентом их преемников

Глава и трое членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, которые были назначены на эти должности указом президента Петра Порошенко 30 января 2015 года на срок шесть лет, продолжают исполнять свои обязанности до назначения новых руководителей, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Они продолжают выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы или члена Комиссии – статья 6 закона о государственном регулировании рынка ценных бумаг", – отметили в НКЦБФР в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Назначение и увольнение должностных лиц руководящего состава НКЦБФР осуществляется указом президента Украины", – добавили в Комиссии.

Как сообщалось, НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет. Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

Теги: #нкцбфр #кадры
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