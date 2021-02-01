ПАРД предлагает назначить в НКЦБФР глав ассоциации и "Укрбиржи", советника главы ОП и экс-главу АРИФРУ

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и дерривативов (ПАРД), являющаяся саморегулируемой организацией (СРО) хранителей и торговцев, предлагает Офису президента (ОП) рассмотреть четыре кандидатуры в новый состав регулятора – Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также шаги по выводу рынка из кризиса.

Согласно обращению ассоциации к руководителю ОП Андрею Ермаку, речь идет о президенте ПАРД с 2002 года Алексее Кие, экс-главе "Тройка Диалог Украина" и главе правления "Украинской биржи" (УБ) Артемии Ершове, экс-главе Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ) Юрие Бойко, внештатном советнике главы ОП и директоре "Аструм Капитал" Руслане Магомедове.

Помимо этого, ПАРД предлагает продлить на новый срок полномочия члена НКЦБФР Дмитрия Тарабакина.

Среди первоочередных мер ассоциация предлагает, в частности, внедрить биржевые облигации, исключить из полномочий НКЦБФР регулирование частных выпусков ценных бумаг. Кроме приватизационных, отменить обязательность рейтингования эмитентов и их ценных бумаг, создать Нацинвестфонд для управления государственными корпоративными правами и стимулировать публичные предложения акций и приватизацию, а также упросить допуск иностранных ценных бумаг к обращению в Украине.

ПАРД также инициирует возобновление диалога между участниками рынка и НКЦБФР, диджитализацию доступа к реестрам комиссии, отмену сертификации специалистов фондового рынка и минимизацию влияния НКЦБФР на Нацдепозитарий.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет. Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена – Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

Ранее Общественный союз "Украинское объединение рынков капитала" (UCMA) также рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть кандидатур на должности членов НКЦБФР, в том числе депутата Верховной Рады VII-VIII созывов Павла Ризаненко, президента ПАРД Кия, главу экспертного совета по вопросам корпоративного права UCMA Оксану Параскеву, экс-члена НКЦБФР Николая Бурмаку и экс-замдиректора департамента методологии регулирования рынка ценных бумаг комиссии Елену Величко. Союз также рекомендовал продлить полномочия на второй срок члена НКЦБФР Александра Панченко.