Экономика

12:53 01.02.2021

IKEA открыла первый магазин городского формата в Украине в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

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IKEA открыла первый магазин городского формата в Украине в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall по просп. Степана Бандеры, 36 в Киеве.

"Сегодняшнее открытие магазина подчеркивает стремление IKEA развивать свою деятельность в Украине. Сегодня, когда каждый из нас уделяет особое внимание комфортному и безопасному пребыванию дома, мы стремимся вдохновлять украинцев улучшать свое домашнее пространство", – цитирует пресс-служба компании руководителя IKEA в Украине Флориана Мелле.

В магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат.

Как сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина", вход посетителей в магазин осуществляется после регистрации по номеру телефона через QR-код и получения SMS-подтверждения. После получения кода в сообщении, в течение 15 минут можно войти в магазин.

Компания предпринимает строгие меры безопасности – в магазине разрешается находиться только в масках и одновременно не более 500 человек, уточняется в пресс-релизе. Кроме того, на территории магазина проводится температурный скрининг посетителей и дезинфекция помещений.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie, сообщила ее пресс-служба.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, открытие IKEA особенно ценно в сложной для бизнеса ситуации, сложившейся в условиях пандемии.

"И это – тот позитивный сигнал, необходимый для привлечения и других международных инвесторов", – цитирует пресс-служба Кличко, присутствовавшего на открытии магазина в Киеве в понедельник.

Ранее в мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Теги: #киев #blockbuster_mall #ikea #недвижимость
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