"Укрпошта" ищет партнера для строительства первого автоматизированного сортировочного центра с последующей арендой

"Укрпошта" начала поиск партнера, с которым по завершению этапа строительства будет заключен договор аренды первого современного сортировочного центра под Киевом, сообщила компания в понедельник.

"Проект по модернизации логистической сети "Укрпошты", наконец, получает физические очертания и четкие дедлайны. Первой ласточкой ее большой реорганизации и автоматизации сортировки посылок станет возведение сортировочного центра на Левом берегу Киева. Для этого нам нужен надежный партнер. Для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств компании-партнера будем выбирать на Prozorro. Хотя закон о закупках не предусматривает именно эти торги на площадке", - сказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, цитируемый в сообщании.

По его словам, сейчас осуществляется исследование рынка, чтобы сформулировать четкие требования и согласовать все технические детали перед запуском тендера. Для предварительного анализа рынка будут рассматриваться предложения только тех участников, которые будут соответствовать базовым квалификационным критериям: иметь источники финансирования на сумму не менее $10 млн (без НДС), земельный участок на расстоянии не более 20 км от границы Киева площадью не менее 8 га, имеющий любое назначение, кроме сельскохозяйственного или рекреационного, при этом не расположенный в санитарной зоне и не имеющий каких-либо судебных обременений.

Техзадание по проекту предполагает строительство сортировочного центра общей площадью 23,800 тыс. кв. м, включая производственные площади на 17,700 тыс. кв. м, автобазу на 200 авто, фармацевтический склад (холодильные камеры), административные и бытовые помещения персонала площадью 1200 кв. м, диспетчерскую и бытовые помещения для водителей площадью 1400 кв. м.

"Результатом обработки предложений рынка станет пакет тендерной документации, который обеспечит открытую международную конкуренцию, равные условия для всех участников, справедливость и прозрачность процесса, выбор экономически выгодного предложения", - отмечают в "Укрпоште".

Следующим этапом обработки предложений будет встреча с участниками рынка, которые соответствуют базовым квалификационным критериям.

Как сообщалось, в октябре-2020 Кабинет министров Украины одобрил привлечение EUR63 млн от Европейского банка реконструкции и развития на реализацию проектов "Укрпошты" – "Логистическая сеть" и "Сельское отделение. В их рамках планируется построить три автоматизированных сортировочных центра и запустить до 1,9 тыс. передвижных отделений. Строительство сортировочной инфраструктуры софинансирует также Европейский инвестиционный банк кредитом в размере EUR30 млн.

Проект модернизации логистической сети оценивается в EUR60 млн.

Проект модернизации логистической сети разработан совместно "Укрпоштой" и PwC в 2019-2020 гг. В рамках проекта будет построено семь автоматизированных сортировочных центров и 62 полуавтоматизированных депо. Планируется построить сортировочные центры по модели Build-to-Suit, а также приобрести, смонтировать и ввести в эксплуатацию сортировочное оборудование для этих объектов.