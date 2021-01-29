Экономика

19:32 29.01.2021

Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний

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Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти.

Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6 млрд, и он был полностью распродан к концу прошлого года, заявил заместитель главы Norges Bank Investment Management (NBIM) Тронд Гранде агентству Bloomberg. NBIM является подразделением норвежского центробанка и отвечает за управление фондом.

Этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека, отмечает агентство.

По итогам 2020 года фонд получил второй по величине доход более чем за двадцать лет - его стоимость выросла на 1,07 трлн норвежских крон ($123 млрд), или на 10,9%. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли убыток почти в $10 млрд.

Нефтяной фонд по-прежнему владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности, Royal Dutch Shell Plc.

На конец прошлого года стоимость фонда составляла 10,914 трлн крон. Вложения в акции составляли 72,8% инвестпортфеля, в облигации - 24,7%, в недвижимость - 2,5%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.

Теги: #госфонд #инвестиции #норвегия #нефть
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