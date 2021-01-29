Экономика

19:37 29.01.2021

Нацбанк улучшил оценку спада ВВП Украины в І кв.-2021 до 0,1%

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Нацбанк улучшил оценку спада ВВП Украины в І кв.-2021 до 0,1%

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил оценку спада валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года до 0,1% по сравнению с 1,9% в октябрьском прогнозе и прогнозирует рост экономики на 11,3% ВВП в апреле-июне этого года (ранее ожидалось 9,5%).

"В 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса - ВВП Украины вырастет на 4,2%. Главной движущей силой будет оставаться стойкий внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан", - сообщил центробанк в инфляционном отчете, размещенном на сайте регулятора в пятницу вечером.

Согласно прогнозам в январском инфляционном отчете, НБУ также ожидает роста экономики на 3,5% и 2,6% ВВП в июле-сентябре и октябре-декабре 2021-го, тогда в октябре эти показатели прогнозировались на уровне 4,6% и 4,4% ВВП.

"Для поддержки населения и быстрого восстановления экономики правительство сохранит значительный уровень дефицита бюджета (4,5% от ВВП) и в текущем году. Однако потребности в фискальных стимулах будут постепенно уменьшаться, ведь экономика вернется к устойчивому росту", - отметил центробанк.

Теги: #оценка #нбу #ввп
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