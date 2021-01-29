Сингапур разрешил ввоз украинской курятины

Сингапурское продовольственное агентство (SFA) признало принципы регионализации, благодаря которым украинские предприятия смогут ввозить свою продукцию из зон, свободных от птичьего гриппа, сообщила Госпродпотребслужба Украины.

"Отныне предприятия, аккредитованные для экспорта продукции птицеводства в Республику Сингапур, могут экспортировать в Сингапур из зон, свободных от гриппа птицы", - сообщило ведомство на своем сайте.

По данным Госпродпотребслужбы, сингапурское продовольственное агентство (SFA) признало принципы регионализации по гриппу птицы в Украине (на уровне 10-км зоны), что привело к пересмотру сертификатов здоровья на экспорт из Украины в Сингапур мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц и яичных изделий.

Как сообщалось, в связи с вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области в начале 2020 года запрет на украинскую курятину ввели более 10 стран, включая Сингапур.

Также Европейский Союз 14 февраля 2020 года поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, тем самым сняв запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.