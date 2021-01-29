Экономика

18:52 29.01.2021

Витренко продолжает участвовать в официальных мероприятиях как и.о. главы Минэнерго

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Витренко продолжает участвовать в официальных мероприятиях как и.о. главы Минэнерго

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко принял участие в совещании при участии президента Владимира Зеленского в пятницу.

Согласно сообщению на сайте президента, совещание было посвящено ухудшению погодных условий в стране и ликвидации их последствий.

Помимо того, глава государства своим указом в пятницу ввел Витренко как первого заместителя министра энергетики в состав Нацсовета реформ вместо Ольги Буславец.

В правительстве агентству "Интерфакс-Украина" также подтвердили, что Витренко продолжает исполнять обязанности министра.

Сам Витренко на своей странице в Facebook пока воздерживается от комментариев, продолжит ли он возглавлять министерство с приставкой "и.о." или напишет заявление об отставке.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января повторно отклонило его кандидатуру на должность первого вице-премьер – министра энергетики: за него проголосовало 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов по сравнению со 186 депутатами при первом голосовании в середине декабря.

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Теги: #минэнерго #витренко
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