"Инвестохиллс Веста" добилась заморозки активов Kagerol Holdings, которой принадлежит Балаклавское рудоуправление в Севастополе

Кипрский окружной суд Никосии по иску Финансовой компании "Инвестохиллс Веста" запретил проводить любые операции с активами или имуществом зарегистрированной на Кипре и принадлежащей гражданину РФ Ашоту Малхасяну компании Kagerol Holdings Limited, которая владеет ЧАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького".

Согласно пресс-релизу финкомпании, до конца 2014 года компания Kagerol Holdings Limited входила в "Смарт-Холдинг" украинского бизнесмена и народного депутата Вадима Новинского и контролировала ЧАО "Балаклавское рудоуправление", находящееся сейчас на оккупированной территории АР Крым.

Это позволяло должнику длительное время избегать выполнения своих обязательств. Задействование международных механизмов по замораживанию активов должника позволят сделать процедуру взыскания или переговорного урегулирования долга более эффективной.

При этом уточняется, что Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" в феврале 2019 года приобрела у Фонда гарантирования вкладов физлиц пул активов обанкротившегося банка "Форум", среди которых есть и долги предприятий бывшего акционера банка Вадима Новинского.

Таким образом, ФК "Инвестохиллс Веста" стала правопреемником права требования по кредитам ЧАО "Балаклавское рудоуправление" с подтвержденными решениями украинских судов о задолженности в размере 440 млн грн.

В свою очередь основатель и управляющий партнер ФК Андрей Волков в интервью km.ru отметил, что компания вернула государству за два года, по состоянию на конец 2020-го, - 2 млрд грн: "Эти деньги получило не только государство, но и вкладчики банков - через Фонд гарантирования вкладов".

При этом ФК занималась блокированием проблемных активов на территориях Донбасса и Крыма.

"Крупнейшим кейсом в этом направлении остается Балаклавское рудоуправление в Севастополе. В 2019 году "Инвестохиллс-Веста" выкупила активы банка-банкрота "Форум", в том числе долги компаний его бывшего акционера Вадима Новинского. Речь идет о 440 млн грн. По крайней мере, эту сумму подтвердили национальные суды. Будучи правопреемником права требования по кредитам рудоуправления, мы добились в Кипрском суде блокировки активов Kagerol Holdings Limited", - констатировал Волков, добавив, что эта компания принадлежит брату Новинского и контролирует рудоуправление, которое было перерегистрировано согласно российскому законодательству.

Касаясь ситуации с возвращением долгов других банков, в частности, принадлежавших Константину Жеваго, управляющий партнер отметил, что "это очень объемное дело, которое усложняется попытками уклониться от уплаты задолженности посредством всевозможных схем".

"Одна из них - затягивание процедуры банкротства. Например, в случае шинника "Росавы" дело тянется с 2018 года. Примерно в это же время, год назад, "Инвестохиллс-Веста" приобрела права требования 2,7 млрд грн кредитов, выданных "Росаве", и свыше 13 млрд грн, которые были выданы другим связанным с Жеваго компаниям. В этих сделках "Росава" была поручителем. Однако Киевский областной хозсуд встал на сторону должника и отказал нам в требованиях. Дело затягивается попутными исками со стороны фирм из пула Жеваго. С одной из таких – "Премиори" - дошли до Верховного суда. Сейчас проблематично прогнозировать, когда и как закончится разбирательство, но мы последовательно стоим на своем и используем все доступные нам инструменты", - сказал Волков.

Основными активами "Смарт-холдинга" в Крыму являлись Балаклавское рудоуправление им.Горького" (Севастополь), Евпаторийский и Сакский заводы строительных материалов, входящие в "Смарт-Нерудпром".