Экономика

17:51 29.01.2021

МАУ, SkyUp и Azure Air будут выдавать пассажирам задерживающихся рейсов ваучеры на питание в WOG Cafe

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МАУ, SkyUp и Azure Air будут выдавать пассажирам задерживающихся рейсов ваучеры на питание в WOG Cafe

ООО "Вог ритейл", развивающее сеть кофеен на собственных автозаправочных комплексах (АЗК) и в городских кафе под брендом WOG Cafe, совместно с авиаперевозчиками запустило программу по обеспечению питанием пассажиров рейсов, которые задерживаются.

Согласно сообщению WOG на сайте, к настоящему времени партнерами компании в рамках данной программы стали "Международные авиалинии Украины" (МАУ), SkyUp Airlines и Azure Air.

"Авиакомпании, заключившие партнерское соглашение, смогут выдавать пассажирам ваучеры на питание в WOG Cafe. При этом номинал ваучеров каждая из авиакомпаний-партнеров может определить самостоятельно", - рассказали в WOG.

Ранее WOG открыл в международных аэропортах "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) и "Одесса" новые заведения WOG Cafe в формате coffee point.

Новый WOG coffee point в аэропорту "Киев" расположен на первом этаже пассажирского терминала "А", работает по графику прилета и отлета рейсов. WOG coffee point аэропорта "Одесса" расположен на втором этаже нового пассажирского терминала и работает по графику в соответствии с расписанием авиарейсов.

В настоящее время WOG Cafe работает в четырех аэропортах страны – "Борисполь", "Киев" им. И. Сикорского, "Львов" им. Даниила Галицкого и в "Одесса".

Теги: #wog_cafe #авиакомпании #питание
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