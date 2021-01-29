Суд отменил незаконный арест продукции ОГХК – компания

Дзержинский районный суд Кривого Рога отменил незаконный арест продукции ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), и вернул 5616,6 тонн рутилового концентрата.

Согласно пресс-релизу ОГХК в пятницу, соответствующее решение принято в открытом судебном заседании 29 января текущего года.

При этом уточняется, что судно-транспортировщик с указанным рутиловым концентратом, предназначенным восточно-азиатской трейдинговой фирме IMMCO Trade PTE. Ltd, умышленно блокировали в порту по сомнительному уголовному производству, датированному августом 2020 года. В то же время контракт с IMMCO Trade PTE. Ltd. был заключен два месяца спустя, в октябре 2020 года. Представители прокуратуры и СБУ провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений в ходе проведения следственных действий.

"Решение суда было вполне ожидаемым для нас. Ведь трейдер IMMCO Trade PTE. Ltd приобрел рутиловый концентрат по рыночной цене, контракт с этой компанией заключен с соблюдением всех необходимых процедур, и я это неоднократно подчеркивал. Сорвать сделку пытались представители известных финансово-промышленных групп, которым невыгодна приватизация ОГХК. Приватизации – быть, любые попытки злоумышленников помешать ей обречены на провал", - прокомментировал решение суда и.о. председателя правления ОГХК Артур Сомов, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, 13 января ОГХК заявила об очередной попытке срыва приватизации вследствие проводившихся обысков на территории ВГМК, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании. Тогда же отмечалось, что "это уже не первая попытка сорвать приватизацию АО "ОГХК": в августе 2020-го злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов компании ильменитовый концентрат, который отгружался по контракту с американских холдингом Chemours, а до этого осуществили поджог автомобиля менеджера компании".

"Представители прокуратуры и СБУ провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений в ходе следственных действий. Уголовное производство, ставшее поводом для организации одновременных обысков в главном офисе компании и на Вольногорском филиале, датировано августом 2020 года, которое на два месяца опережает подписание якобы невыгодного контракта с восточно-азиатской трейдинговой фирмой IMMCO Trade PTE. Ltd.", - констатировалось ранее в пресс-релизе ОГХК.

Действующее руководство ОГХК связывает попытку срыва приватизации с предыдущим менеджментом. Отмечается, что после прихода в 2020 году нового руководства компания получила рекордную прибыль в размере 600 млн грн по сравнению со 100 млн грн в 2019 году.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.