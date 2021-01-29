Экономика

17:10 29.01.2021

Баканов: Внешняя агрессия и попытки дестабилизации внутри страны требуют от СБУ активных действий

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Баканов: Внешняя агрессия и попытки дестабилизации внутри страны требуют от СБУ активных действий

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины требует существенной доработки, отмечает глава спецслужбы Иван Баканов.

Как сообщает СБ Украины на своем сайте в пятницу, глава Службы в ходе заседания итоговой коллегии подчеркнул важность современных подходов в работе ведомства. По его словам, реформа СБУ поможет в этом. "Однако соответствующий законопроект, который Верховная Рада приняла в первом чтении, требует существенной доработки", - говорится в сообщении СБУ со ссылкой на Баканова.

Глава СБУ акцентировал внимание: "Но реформа - это не только о законе. Это - о ежедневной работе, приоритетах и изменениях, которые мы внедряем уже сейчас".

Также он подчеркнул, что вызовы, стоящие перед безопасностью страны, требуют от Службы адекватных действий.

"Внешняя агрессия и внутренние процессы, которые часто дополнительно расшатываются изнутри, требуют от нас четких, слаженных и активных действий по всей системе СБУ. От центрального аппарата до наиболее отдаленных городков и поселков нашей страны", - сказал Баканов.

Кроме того, глава спецслужбы указал на необходимость улучшения материально-технической базы СБУ и достойное обеспечение сотрудников, соразмерное с другими правоохранительными органами.

В СБУ напоминают, что одним из важных приоритетов для Службы является защита национальной государственности и территориальной целостности страны. "В течение 2020 года вынесены 192 приговора суда по признакам этих преступлений, а также предотвращены 7 терактов и задержаны 10 человек, причастных к их совершению или подготовки", - говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме того, в минувшем году СБУ открыла 335 уголовных производств в сфере защиты национальной государственности, 304 из них - по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создания террористической организации.

Также Служба нейтрализовала 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

Теги: #баканов #сбу
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