Экономика

15:58 29.01.2021

Доступная ипотека для первичного рынка жилья увеличит спрос в 2-3 раза – "Интергал-Буд"

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Доступная ипотека для первичного рынка жилья увеличит спрос в 2-3 раза – "Интергал-Буд"

Спрос на первичном рынке жилья может вырасти вдвое-втрое, если государственная программа доступной ипотеки под 7% будет распространяться на строящееся жилье, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Строительные компании очень волнует, может ли использоваться эта программа для строящихся объектов, или нам снова предлагают кредитовать только готовое жилье. Я думаю, если программа будет работать для строящихся объектов, то мы можем увеличить размеры спроса и в два, и в три раза на первичном рынке недвижимости", – рассказала Лаевская в ходе вэб-конференции "Покупка жилья в 2021 году: стратегии для инвесторов и советы экспертов" в четверг.

По ее словам, в проектах строительных компаний с надежной репутацией на этапе ввода в эксплуатацию, как правило, остается очень малое количество квартир.

"Например, у нас более 90% на момент ввода уже проданы", – пояснила Лаевская.

Она отметила, что застройщики также готовы брать на себе обратный выкуп квартир, если покупатель не смог выплачивать ипотеку, или предоставлять финансовые гарантии банкам или государству в рамках ипотечной программы.

Кроме того, важно предупредить злоупотребления программой, например, установить ограничение "1 квартира на 1 семью", считает Лаевская.

Как сообщается в пресс-релизе "Интергал-Буд", активными инвестиционными активами могут стать однокомнатные квартиры в ликвидных и комфортных форматах в центральном деловом и прицентральных районах, квартиры в загородных жилых комплексах с развитой инфраструктурой, а также коммерческая недвижимость в рамках ЖК площадью до 100 кв. м.

Теги: #недвижимость #интергал_буд #ипотека
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