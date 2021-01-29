Экономика

15:17 29.01.2021

Рада намерена раскрыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

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Рада намерена раскрыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Верховная Рада намерена открыть информацию о размере заработной платы в государственных компаниях.

За соответствующий законопроект № 3952 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях" в первом чтении проголосовали 282 народных депутата.

Согласно предложенным изменениям в закон "О защите персональных данных", не относятся к информации с ограниченным доступом сведения о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительные блага руководителя и заместителя руководителя государственного предприятия или организации.

Авторы законопроекта предлагают также сделать доступной информацию о получении прибыли лица, постоянно или временно занимающего должность члена исполнительного органа или входящего в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или опосредованно принадлежат государству и/или территориальной громаде.

Теги: #рада #зарплата #госкомпании
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