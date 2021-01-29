Экономика

15:03 29.01.2021

Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

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Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

Открытие первой пятизвездочной гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021 год.

"В 2021 году Sheraton Hotels продолжит трансформацию, и бренд планирует представить новые программы обслуживания гостей и провести полную реновацию в таких локациях, как Нэшвилл (США), Торонто (Канада), Ницца (Франция), Киев (Украина) и Сиань (Китай)", – сообщается в пресс-релизе компании, обнародованном 28 января изданием PRNewswire.

Как сообщалось, ранее в сентябре-2020 совет директоров Корпорации по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) одобрил выделение финансирования в размере $27 млн на проект строительства гостиницы Sheraton в Киеве.

Строительством пятизвездочной гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy на территории Олимпийского стадиона занимается "Строительная Инвестиционная Компания "ТМ", подписавшая договор на управление отелем с гостиничным оператором Marriott Hotels&Resort.

Как отмечается на сайте компании, Sheraton Kyiv Olimpiyskiy представляет собой 14-этажное здание на 196 номеров, 178 из которых – стандартные номера и номера класса "де-люкс", 15 номеров "люкс", два номера для людей с ограниченными возможностями и один президентский номер. Инфраструктура включает подземный паркинг на 144 машиноместа.

"Строительная Инвестиционная Компания "ТМ" создана в 2004 году, основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно данным Единого госреестра, учредителями компании на январь-2021 числятся ООО "Телмокс Лимитед" (50,5%), ООО "Вейолл Лимитед" (35,5%) и Игорь Тарасулов (14%).

Размер уставного капитала составляет 5 млн грн.

Теги: #киев #гостиница #sheraton #недвижимость
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