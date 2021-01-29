Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова раскритиковала создание Украинской финансовой жилищной компании.

"Насколько насущной была необходимость в создании третьего! фонда финансирования жилья. К Государственному ипотечному учреждению и Агентству по рефинансированию жилищных кредитов в 2020 году добавился третий фонд - Украинская финансовая жилищная компания. А это все государственные учреждения, капитализируются из бюджета", – написала она в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, Министерство финансов в конце 2020 года создало Украинскую финансовую жилищную компанию, которую возглавил экс-замминистра финансов Василий Шкураков.

Указывалось, что компания создана для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки, в частности финансовых инструментов с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственным посредничеством.