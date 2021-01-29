Экономика

12:41 29.01.2021

Оператор LSE закрыл сделку по покупке Refinitiv

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Оператор Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group PLC (LSEG) закрыл сделку по покупке одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации Refinitiv Holdings Ltd.

Ранее в этом месяце LSEG получила разрешение на приобретение Refinitiv от Еврокомиссии, проводившей углубленную проверку сделки с июня 2020 года.

Для получения одобрения европейского регулятора LSEG в октябре 2020 года продала итальянскую торговую площадку Borsa Italiana биржевому оператору Euronext NV за 4,325 млрд евро ($5,27 млрд), а также согласилась с рядом других условий ЕК.

В сообщении LSEG, опубликованном в пятницу, отмечается, что компания выпустила новые акции в пользу продавца Refinitiv - консорциума Thomson Reuters и Blackstone. В результате ему принадлежит примерно 37% LSEG и 29% голосующих прав в компании.

Thomson Reuters, в свою очередь, сообщила, что ее консорциум с Blackstone владеет 82,5 млн акций LSEG, рыночная стоимость которых, по данным на 28 января, составляла $9,8 млрд.

В рамках сделки LSEG также взяла на себя долг Refinitiv в размере $12,5 млрд.

Акции LSEG теряют в цене 0,6% на торгах в Лондоне в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 10%.

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