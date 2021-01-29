Оператор LSE закрыл сделку по покупке Refinitiv
Оператор Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group PLC (LSEG) закрыл сделку по покупке одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации Refinitiv Holdings Ltd.
Ранее в этом месяце LSEG получила разрешение на приобретение Refinitiv от Еврокомиссии, проводившей углубленную проверку сделки с июня 2020 года.
Для получения одобрения европейского регулятора LSEG в октябре 2020 года продала итальянскую торговую площадку Borsa Italiana биржевому оператору Euronext NV за 4,325 млрд евро ($5,27 млрд), а также согласилась с рядом других условий ЕК.
В сообщении LSEG, опубликованном в пятницу, отмечается, что компания выпустила новые акции в пользу продавца Refinitiv - консорциума Thomson Reuters и Blackstone. В результате ему принадлежит примерно 37% LSEG и 29% голосующих прав в компании.
Thomson Reuters, в свою очередь, сообщила, что ее консорциум с Blackstone владеет 82,5 млн акций LSEG, рыночная стоимость которых, по данным на 28 января, составляла $9,8 млрд.
В рамках сделки LSEG также взяла на себя долг Refinitiv в размере $12,5 млрд.
Акции LSEG теряют в цене 0,6% на торгах в Лондоне в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 10%.