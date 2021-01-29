Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

Верховная Рада Украины приняла в целом закон (законопроект № 4672) о внесении изменений в приложение № 3 к закону о госбюджете на 2021 год, согласно которому предусматривается выделить на компенсацию затрат населения на электроотопление 1,4 млрд грн.

Соответствующее решение принято на пленарном заседании в пятницу. За проголосовало 310 народных депутатов.

Рада таким же количеством голосов также дала согласие на неотложное подписание этого закона спикером парламента.

Бюджетный комитет Рады на заседании в пятницу поддержал этот законопроект.

Утром в этот день глава правительства Денис Шмыгаль обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации затрат на электроотопление в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сегодняшнем заседании по процедуре ad hoc.

При этом премьер отметил, что возмещение затрат предусматривается осуществить из бюджетной статьи выплата льгот и субсидий, на которой заложено 36,6 млрд грн.

По его прогнозным расчетам, этих средств хватает для обеспечения всех льгот и субсидий, необходимых в текущем году.

Как сообщалось, согласно информации на сайте Рады, законопроект №4672 авторства группы народных депутатов, в том числе главы энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа"), предусматривающий выделение из госбюджета-2021 на компенсацию в связи с повышением тарифов на электроэнергию в домах с электроотоплением 1,4 млрд грн в рамках статьи по выплате льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, зарегистрирован в пятницу.

Согласно законопроекту, Кабинет министров должен в недельный срок после публикации закона определить порядок предоставления таких компенсаций.