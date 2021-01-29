Экономика

12:22 29.01.2021

Правительство в 2020г предоставило "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн

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Правительство в 2020г предоставило "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн

Кабинет министров Украины в 2020 году предоставил Агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") государственные гарантии на 23,5 млрд грн.

Согласно информации о предоставленных в январе-декабре 2020 года госгарантиях, опубликованной на сайте Госказначейства, "Укравтодор" 28 апреля 2020 года получил госгарантию на 19,274 млрд грн (с допгарантированием процентного дохода), 18 декабря - на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн (все три - с допгарантированием всех платежных обязательств).

Согласно данным про общую сумму государственного и гарантированного государством долга за 2020 год, "Укравтодор" разметил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36 млрд грн средств.

Помимо того в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн.

По данным "Укравтодора", 12-месячные облигации выкупил Укрэксимбанк: на 5,782 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года.

В декабре госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд от Ощадбанка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

Теги: #правительство #укравтодор #кабмин
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