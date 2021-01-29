"Укравтодор" снял ограничение на движение грузовиков на дорогах госзначения в Киевской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сняло ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования госзначения в Киевской области и на въезд в Киев.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook, также обеспечен проезд для легкового транспорта на М-03 Киев-Харьков-Довжанский, км. 126+700 – 395+064 в пределах Полтавской области; М-15 Одесса-Рени в Одесской области; Н-24 Благовещенское-Николаев, км.42+476-110+140 в Николаевской области.

Агентство отмечает, что начиная с 00:00 29 января наблюдается перемещение циклона в центральные и северно-восточные области. При этом снежить начало в западных областях, с высотой снежного покрова от 1-5 см.

Согласно его данным, в настоящее время для обеспечения проезда на дорогах госзначения работают 1480 единиц техники и 1731 сотрудников, в том числе 7 единиц тяжелой снегоуборочной техники мобильных отрядов и две единицы инженерной и спецтехники ГСЧС.

"Наиболее сложная ситуация - в Одесской и Николаевской областях. Из-за скопления грузового транспорта на проезжей части снегоуборочная техника не имеет возможности должным образом расчистить дорожное полотно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, в течение ближайших суток, 29 января, погода в Украине начнет улучшаться - ожидается ослабление, а днем на юге и прекращение осадков, температура немного снизится.