Экономика

10:48 29.01.2021

IKEA откроет первый магазин в Украине 1 февраля

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IKEA откроет первый магазин в Украине 1 февраля

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля откроет первый магазин городского формата в Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall в Киеве, сообщила пресс-служба компании.

"Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IKEA в городском формате в регионе южно-восточной Европы (Украины, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой – стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", – указано в пресс-релизе.

Согласно ему, в магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая температурный скрининг, обязательное ношение масок, дезинфекцию, требование соблюдения социальной дистанции, и не более 500 человек в помещении одновременно.

Как сообщалось, компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, однако в связи с эпидемической ситуацией скорректировала свои планы.

Официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry состоялся в мае 2020 года. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Теги: #недвижимость #киев #ikea #магазин
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