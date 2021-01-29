Экономика

10:36 29.01.2021

"Укрзализныця" открыта к сотрудничеству со следственной комиссией для оценки состояния компании – Жмак

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"Укрзализныця" открыта к сотрудничеству со следственной комиссией для оценки состояния компании – Жмак

АО "Укрзализныця" (УЗ) открыта к сотрудничеству с временной следственной комиссией (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния УЗ, созданной парламентом 27 января, заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Проблемы в УЗ накапливались годами, и нам самим интересно было бы узнать об их первопричинах. Надеемся, что ВСК с ее широкими полномочиями сможет нам в этом помочь. Открыты к сотрудничеству!", - написал он в своем Telegram-канале в четверг вечером.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект №3432, который предлагает создать временную следственную комиссию из 13 депутатов для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", а также расследования возможных нарушений законодательства менеджментом предприятия.

Согласно тексту документа, инициатором проекта выступила народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа"), которая также избирается главой комиссии. Ее заместителем предложено избрать нардепутата Федора Христенко ("Оппозиционная платформа – За життя").

В состав следственной комиссии предложено включить восемь народных депутатов от партии "Слуга народа": Олега Арсенюка, Владимира Иванова, Сергея Колебошина, Валерия Колюха, Алексея Кузнецова, Игоря Мудрия, Евгения Пивоварова и Павла Якименко, - а также Константина Бондарева от ВО "Батькивщина", Игоря Колыхаева из депутатской группы "За майбутне" и Александра Сухова из депутатской группы "Довира".

Основными задачами следственной комиссии предлагается определить: проверку и оценку состояния АО "Укрзализныця"; проверку фактов касательно возможной бездеятельности и нарушений законодательства органами управления УЗ; разработку предложения Верховной Раде и Кабинету министров на основании результатов расследования; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.

Срок действия следственной комиссии предлагается определить в 12 месяцев со дня принятия постановления.

Теги: #укрзализныця #жмак
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