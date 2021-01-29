Wizz Air обновляет предложение по страхованию путешествия с покрытием COVID-19

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о намерениях предлагать своим пассажирам покрытие COVID-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Данная услуга будет доступна на сайте авиакомпании благодаря ее партнерству со страховым поставщиком Chubb.

Страхование покрывает расходы в случае отмены поездки из-за заболевания COVID-19 и медицинские расходы во время поездки за границу, а также в случае отмены путешествие в связи с заражением вирусом COVID-19 до отлета.

Согласно пресс-релизу, страхование путешествия Wizz Air также покрывает стоимость утерянного, украденного или поврежденного багажа, опоздание на рейс. К страхованию путешествий применяются соответствующие правила, условия и исключения.

Дополнительно к страхованию путешествия Wizz Air предлагает автономное покрытие отмены путешествия в определенных странах. Эту услугу, а также страхование путешествия можно приобрести при бронировании рейса на вебсайте Wizz Air или в мобильном приложении авиакомпании.

Wizz Air лоукост авиаперевозчик с быстрым ростом в Европе. Флот авиакомпании состоит из 136 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ".

Chubb - крупнейшая в мире публичная компания, предлагающая страхование имущества и страхование от несчастных случаев. Она представлена в 54 странах и территориях и предлагает разнообразной базе клиентов услуги по страхованию коммерческого и личного имущества, страхование от несчастных случаев и дополнительное медицинское страхование, перестрахование и страхование жизни.

Материнская компания Chubb Limited зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. Имеет исполнительные офисы в Цюрихе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других городах и имеет около 33 тыс. сотрудников по всему миру.