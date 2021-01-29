"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключило первые соглашения со сбытовыми компаниями на поставку газа бытовым потребителям (населению) в феврале на специальных условиях.

"Коммерческое предложение подготовлено в связи с принятием постановления Кабинета министров Украины №25 от 18 января 2021 года о введении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м. Документ направлен всем заинтересованным поставщикам газа для нужд населения", - говорится в пресс-релизе "Нафтогаза".

Условия оплаты, в частности, предусматривают наличие счетов с договорным списанием целевого использования средств, поступивших от бытовых потребителей в качестве оплаты газа, и частичную предоплату.

"Нафтогаз Трейдинг" сверит фактическое потребление газа населением с объективными данными учета и местами расположения. Неподтвержденные объемы покупатель обязан оплачивать по ценам, рассчитанным по формуле с привязкой к котировкам на европейских газовых хабах", - отметили в НАК.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", представители Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ), в которую входят 30 компаний, пока не готовы заключать соглашения с "Нафтогазом" на таких условиях.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям.

На фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

"Нафтогаз" сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

ГПК, как поставщик "последней надежды" (ППН), также будет поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по установленной правительством на февраль-март предельной цене – 6,99 грн/куб. м.