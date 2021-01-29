Экономика

09:35 29.01.2021

Зеленский: Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье

1 мин читать
Зеленский: Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о выполнении своего предвыборного обещания: уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%.

«Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать - квартиру в городе или загородный домик», - напомнил глава государства в своем видеоблоге.

Он отметил, что на этой неделе был сделан важный шаг на пути к этому - запущена доступная для украинцев ипотека под 7% годовых.

«Считаю, что это большая победа. Когда некоторые вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет. Потому что еще два года назад средняя ставка ипотеки в Украине была 21%. Сейчас будет семь. И уже в этом году украинцы - и, кстати, это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан, так вот, уже в этом году они смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7% », - заверил Зеленский.

Теги: #недвижимость #зеленский #ипотека
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 29.01.2021
Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

17:40 28.01.2021
Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

17:36 28.01.2021
Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

16:48 28.01.2021
В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

16:39 28.01.2021
Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

09:30 28.01.2021
Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

19:02 27.01.2021
АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

16:45 27.01.2021
Кабмин Украины утвердил постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых

Кабмин Украины утвердил постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых

14:27 27.01.2021
Украинские курортные гостиницы показали почти 100% загрузку в новогодний период

Украинские курортные гостиницы показали почти 100% загрузку в новогодний период

13:34 27.01.2021
Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Год крали нефть из нефтепровода - на Сумщине СБУ раскрыла хищение на 20млн грн

Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней - министр финансов

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

Год крали нефть из нефтепровода - на Сумщине СБУ раскрыла хищение на 20млн грн

Ford начнет выпускать электромобили Mustang Mach-E в Китае

Выпуск автомобилей в Британии в 2020г рухнул на 29,3% - наихудший спад с 1984г

Беларусь с 1 февраля повысит экспортные пошлины на нефть на 13%

Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней - министр финансов

Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Олигархи давят на суд и блокируют контракты компании - ОГХК

Зеленский поручил СНБО в феврале рассмотреть вопрос реформирования "Укроборонпрома"

"Киевтеплоэнерго" внедрило услугу совместного с клиентами снятия показаний счетчиков тепла

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА