Экономика

20:45 28.01.2021

Ford начнет выпускать электромобили Mustang Mach-E в Китае

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Ford начнет выпускать электромобили Mustang Mach-E в Китае

Американская Ford Motor Co. начнет производить электрические кроссоверы Mustang Mach-E в Китае для местных покупателей, сообщается в пресс-релизе компании.

Продажи Mustang Mach-E китайского производства должны начаться до конца текущего года. Недавно продажи электромобиля стартовали в США, где цена на него начинается от $49,7 тыс. Ford не раскрыл, по какой цене электромобиль будет продаваться на китайском рынке.

Mustang Mach-E в целом впечатлил критиков, однако некоторые сомневаются, что кроссовер стоит выпускать под брендом Mustang, который ассоциируется со спортивными двухдверными купе, отмечает The Wall Street Journal.

Продажи Ford в Китае в 2020 году выросли на 6,1% по сравнению с предыдущим годом - до 602,6 тыс. автомобилей. Однако это значительно меньше по сравнению с 1,27 млн автомобилей, которые компания продала в стране в 2016 году, который стал для Ford пиковым в Китае.

Ранее покупателям в Китае были доступны лишь дорогостоящие импортные автомобили Mustang. Запуск местного производства позволит Ford сэкономить на транспортных издержках и избежать таможенных пошлин.

В марте прошлого года Ford выпустила первые автомобили Lincoln китайского производства. В прошлом году продажи Lincoln в стране выросли на треть - до 61,7 тыс. единиц. Однако бренд остается слабым игроком на китайском рынке по сравнению с конкурентами из сегмента "люкс" - Cadillac производства General Motors Co. а также германскими Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG и Mercedes-Benz производства Daimler AG.

Около двух лет назад Ford запустила стратегию улучшения своих позиций на китайском рынке, которая заключается в назначении преимущественно китайского руководства в стране и разработке продукции, адаптированной ко вкусам местных покупателей.

Tesla Inc. в январе начала поставки покупателям электрических кроссоверов Model Y, произведенных в Китае. Это второй автомобиль, который компания выпускает на заводе в Шанхае.

Три китайских производителя электромобилей NIO Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. в прошлом году также укрепили свои позиции в стране. Их продажи в Китае вместе составили 45 тыс. автомобилей. NIO недавно представила новый электрический седан, который станет четвертой моделью компании.

В ближайшие годы ожидается значительный рост продаж электромобилей в Китае. Согласно целям правительства страны, к 2025 году они должны составлять 5 млн электромобилей в год. В прошлом году в Китае было продано 1,11 млн электромобилей, или около 6% от общего числа проданных автомобилей, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Теги: #ford
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