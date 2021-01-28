Экономика

20:37 28.01.2021

Выпуск автомобилей в Британии в 2020г рухнул на 29,3% - наихудший спад с 1984г

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Выпуск автомобилей в Британии в 2020г рухнул на 29,3% - наихудший спад с 1984г

Производство автомобилей в Великобритании в 2020 году рухнуло на 29,3% - до 920,928 тыс. машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Наихудший результат с 1984 года обусловлен, в основном, негативным влиянием пандемии COVID-19 на бизнес и потребителей.

"Эти худшие за поколение цифры отражают разрушительное воздействие пандемии на автомобилестроение в Великобритании, поскольку локдауны приводят к снижению спроса, закрытию заводов, угрожают жизни и благосостоянию, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. - Тем не менее, отрасль смотрит на 2021 год с большим оптимизмом, поскольку начинается вакцинация и достигнута ясность в том, как мы торгуем с Европой (после Brexit - прим. ИФ), которая остается нашим крупнейшим рынком".

Для внутреннего рынка в прошлом году было выпущено 171,89 тыс. машин (сокращение на 30,4%), на экспорт - 749,038 тыс. (падение на 29,1%).

Более 81% автомобилей, выпущенных в Великобритании, были отправлены на экспорт. При этом Европа продолжала оставаться основным пунктом назначения для британских машин (53,5%), несмотря на сокращение поставок на 30,8% - до 400,46 тыс. На долю России приходилось 1,1% зарубежных поставок.

В декабре выпуск автомобилей в Британии в целом снизился на 2,3% - до 71,403 тыс., что является минимальным показателем за четыре месяца. При этом производство для внутреннего рынка подскочило на 51,3% и достигло 16,785 тыс. машин, на экспорт - упало на 11,9%, до 54,618 тыс.

Согласно прогнозу AutoAnalysis, в 2021 году производство автомобилей в Великобритании восстановится примерно до 1 млн.

Теги: #автомобили #спад #британия
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