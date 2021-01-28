Беларусь с 1 февраля повысит экспортные пошлины на нефть на 13%

Беларусь с 1 февраля на 13,2% повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Соответствующее решение правительство приняло 27 января.

Ставка экспортной пошлины на нефть с 1 февраля составит $43,8 за 1 тонну (ранее - $38,7 за 1 тонну). Пошлина на прямогонный бензин будет повышена с $21,2 до $24 за 1 тонну. Пошлина на товарные бензины, легкие и средние дистилляты вырастет с $11,6 до $13,1 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января 2021 года. Тогда они снизились на 7,9% после незначительного понижения с 1 декабря 2020 года.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.