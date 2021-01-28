Экономика

20:57 28.01.2021

Год крали нефть из нефтепровода - на Сумщине СБУ раскрыла хищение на 20млн грн

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Год крали нефть из нефтепровода - на Сумщине СБУ раскрыла хищение на 20млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области разоблачили хищения сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20млн грн.

"По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района области, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной недалеко "нефтебазе". После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали в горючее для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины в четверг.

По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты успели похитить нефти на около 20млн грн.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Производство начато по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправным действиям.

Теги: #нефтепродукты #хищение
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