Экономика

19:18 28.01.2021

Олигархи давят на суд и блокируют контракты компании - ОГХК

3 мин читать
Олигархи давят на суд и блокируют контракты компании - ОГХК

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), сообщает о попытках олигархов оказать давление на Дзержинский райсуд Кривого Рога накануне заседания, которое должно состояться 29 января.

Согласно пресс-релизу ОГХК в четверг, очередной попыткой давления стало распространение в СМИ сфальсифицированной информации о якобы подделке официальных документов компанией. Эти сообщения не соответствуют действительности, наносят ущерб репутации госпредприятия и являются попыткой давления на суд.

При этом отмечается, что все контракты между "ОГХК" и компанией IMMCO TRADE PTE LTD, как и со всеми другими контрагентами, были заключены абсолютно законно, с соблюдением всех необходимых процедур. Таможенное оформление товара выполнено в полном соответствии с требованиями закона. Никаких официальных представлений о фальсификации контрактов ОГХК со стороны Генеральной прокуратуры не поступало.

"Представители финансово-промышленных групп, которые потеряли контроль над ОГХК, в очередной раз пытаются сорвать приватизацию и вернуть себе доступ к государственным средствам. Сначала они пытались действовать через коррумпированных правоохранителей, теперь предпринимают попытки давления на суд, распространяя откровенно ложные домыслы", - сообщил врио председателя правления ОГХК Артур Сомов, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, 13 января ОГХК заявила об очередной попытке срыва приватизации вследствие проводившихся обысков на территории ВГМК, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании. Тогда же отмечалось, что "это уже не первая попытка сорвать приватизацию АО "ОГХК": в августе 2020-го злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов компании ильменитовый концентрат, который отгружался по контракту с американских холдингом Chemours, а до этого осуществили поджог автомобиля менеджера компании".

"Представители прокуратуры и СБУ провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений в ходе следственных действий. Уголовное производство, ставшее поводом для организации одновременных обысков в главном офисе компании и на Вольногорском филиале, датировано августом 2020 года, которое на два месяца опережает подписание якобы невыгодного контракта с восточно-азиатской трейдинговой фирмой IMMCO Trade PTE. Ltd.", - констатировалось ранее в пресс-релизе ОГХК.

Действующее руководство ОГХК связывает попытку срыва приватизации с предыдущим менеджментом. Отмечается, что после прихода в 2020 году нового руководства компания получила рекордную прибыль в размере 600 млн грн по сравнению со 100 млн грн в 2019 году.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Теги: #олигархи #горхимкомпания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 18.01.2021
ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

13:24 20.05.2020
Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

13:58 04.12.2019
Премьер Швеции видит большой инвестиционный потенциал Украины при условии борьбы с коррупцией, сдерживании влияния олигархов

Премьер Швеции видит большой инвестиционный потенциал Украины при условии борьбы с коррупцией, сдерживании влияния олигархов

10:17 09.11.2019
Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

15:58 07.11.2019
Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

14:43 10.10.2019
Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

10:47 13.09.2019
Зеленский об олигархах: мы предложили нормальные правила, монополистов в Украине не будет

Зеленский об олигархах: мы предложили нормальные правила, монополистов в Украине не будет

00:02 23.07.2019
В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов – Разумков

В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов – Разумков

01:13 18.07.2019
Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

13:06 18.06.2019
Министр внутренних дел Молдовы обратился к властям Украины с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения молдавских олигархов

Министр внутренних дел Молдовы обратился к властям Украины с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения молдавских олигархов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней - министр финансов

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

И.о. главы Минэнерго Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней - министр финансов

Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Зеленский поручил СНБО в феврале рассмотреть вопрос реформирования "Укроборонпрома"

"Киевтеплоэнерго" внедрило услугу совместного с клиентами снятия показаний счетчиков тепла

Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

Минсоцполитики надеется на внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 2023

Украина заинтересована в увеличении объема контейнерных перевозок с Литвой - Криклий

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА