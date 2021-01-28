Экономика

17:54 28.01.2021

"Киевтеплоэнерго" внедрило услугу совместного с клиентами снятия показаний счетчиков тепла

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"Киевтеплоэнерго" внедрило услугу совместного с клиентами снятия показаний счетчиков тепла

КП "Киевтеплоэнерго" предлагает столичным жителям участвовать в снятии показаний счетчиков тепла вместе со специалистами предприятия.

"Привлечение жителей к совместному снятию показаний счетчиков является своеобразным механизмом контроля со стороны клиентов, чтобы каждый из них мог убедиться в прозрачности начислений за услуги теплоснабжения", – пояснил директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин, которого цитирует пресс-служба "Киевтеплоэнерго" в четверг.

По его словам, в домах с установленными счетчиками тепла начисления проводятся на основании показаний приборов учета, а объем потребленной энергии распределяется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в нем

В "Киевтеплоэнерго" уточнили, что для участия в совместном снятии показаний, которые проводятся в последнюю декаду каждого месяца, достаточно оставить заявку в Центральной диспетчерской службе по вопросам ЖКХ 1557.

Там также указали, что в четверг совместное снятие показаний счетчика тепла, которые войдут в платежки в феврале, состоялось в доме на улице Коперника, 13/15.

На предприятии отметили, что в его зоне обслуживания приблизительно 90% из свыше 9,5 тыс. многоэтажек оснащены домовыми счетчиками тепла.

В то же время, согласно сообщению, показания свыше 5,5 тыс. домовых счетчиков тепла передаются дистанционно, поскольку они оборудованы специальными модемами. В этом случае информация о показаниях будет поступать клиенту при помощи SMS или на электронную почту, указали в "Киевтеплоэнерго".

Как сообщалось, с апреля взносы за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды обозначаются в платежках КП "Киевтеплоэнерго" отдельным пунктом, составляя ежеквартально в среднем около 30 грн.

Стоимость обслуживания, куда входит установка, проверка и ремонт счетчиков, была изъята из тарифа на отопление и горячую воду и выносится в платежках отдельным пунктом в соответствии с требованиями закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Соответствующее нововведение вводится во всех городах Украины.

Теги: #киевтеплоэнерго
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