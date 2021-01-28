Экономика

17:40 28.01.2021

Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

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Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

Словацкие инвесторы, представители компании ООО "Ви Групп Юа", заявляют о рейдерском захвате ООО "Фрунзе 69", владеющего офисным зданием по ул.Кирилловской, 69 в Подольском районе Киева.

Как сообщил партнер Адвокатского объединения "Миллер", защищающего иностранного инвестора, Маси-Мустафа Найем на пресс-конференции в среду, в октябре 2019 года "Ви Групп Юа"и ее бенефициары Ричард и Юрай Душка стали собственниками ООО "Фрунзе 69" и принадлежащей обществу недвижимости. Однако через год право собственности было перерегистрировано частным нотариусом на ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста".

"Мы подали жалобы в Антирейдерскую коллегию Министерства юстиции Украины, и, в результате, жалоба была удовлетворена – объект собственности вернули законному владельцу", – рассказал Найем.

Однако, по его словам, 23 января собственность была вновь перерегистрирована на компанию "ФК "Инвестохиллс Веста".

"Наша компания по данному кейсу сопровождает около 10 производств только в хозсудах. Кроме того, ведутся следственные действия в рамках трех уголовных дел. По одному из таких производств скоро будут вручены подозрения, надеюсь", – отметил юрист.

Присутствовавшая на пресс-конференции народный депутат, глава Временной спецкомиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов спецкомиссии Галина Янченко сообщила, что комиссия намерена вновь рассмотреть дело, пригласив заинтересованные стороны и представителей властей. По ее словам, за первые полгода работы комиссии удалось вернуть инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд грн.

В среду посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин призвал украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов в Украине.

"На данный момент есть вероятность повторного нарушения прав граждан Словацкой Республики, кто-то опять старается отобрать объект, в который были инвестиции иностранными гражданами. В связи с этим, хочу обратиться к компетентным украинским органам для содействия защиты прав словацких инвесторов в Украине", - сказал посол на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это важно для всех граждан Словакии, которые намерены инвестировать в Украину.

Согласно данным из реестра судебных решений, "ФК "Инвестохиллс Веста" в свою очередь через суд возобновил регистрационные записи о праве собственности компании и отменил арест имущества.

ООО "ФК "Инвестохиллс Веста" создано в 2017 году. Согласно информации на сайте компании, она предоставляет услуги в сфере инвестиционного банкинга, финансирования и трейдинга.

Учредителями компании с уставным капиталом 7 млн грн указаны ООО "Инвестохиллс Партнерс Украина" (99%) и гражданин Украины Андрей Волков (1%). Бенефициаром общества указан Константинос Антониоу (Кипр).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 28 января 2021 года собственниками ООО "Фрунзе 69" является ООО "Ви Групп Юа", бенефициарами – граждане Словакии Юрай и Ричард Душка.

Теги: #недвижимость #словакия #захват #инвестиции #офис
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