Экономика

16:46 28.01.2021

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года возросла на 10,1%, по сравнению с ноябрем 2020 года - на 17,2%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

По ее данным, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 18,3%, в годовом измерении (к декабрю 2019-го) - на 15,6%, составив 14179 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн).

Статведомство напоминает: в ноябре 2020 года средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий составляла 11987 грн, октябре - 12174 грн, сентябре - 11998 грн, августе - 11446 грн, июле - 10804 грн, июне – 11579 грн, мае – 10542 грн, апреле – 10430 грн, марте – 11446 грн, феврале – 10847 грн, январе – 10727 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года наблюдался в Ивано-Франковской (на 25,6%), Луганской (на 25,2%), Тернопольской (на 23,8%), Черниговской, Черновицкой и Сумской (на 23,4%), Ривненской (на 21,9%), Кировоградской (на 20,6%), Львовской (на 20,2%), Житомирской (на 20,1%), Хмельницкой (на 19,4%) и Закарпатской (на 19,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве (21812 грн), самый низкий - в Черниговской области (10921 грн). При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 14720 грн, Луганской области – 12765 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В декабре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата возросла в сфере здравоохранения (на 50,9%), предоставления других услуг (на 33,7%), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 27,6%), в сфере искусства, спорта и развлечений (на 22,9%), в образовании (на 20%), сельском и лесном хозяйстве (на 15,2%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 15,1%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 14,8%), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы (на 14,1%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 11,2%), на предприятиях промышленности (на 9,1%), в строительстве (на 6%), в сфере оптовой и розничной торговли (на 5,1%), операций с недвижимостью (на 3,3%), финансовой и страховой деятельности (на 2,9%)

В сфере временного размещения и организации питания (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) зафиксировано снижение заработной платы на 6,1%.

 

Теги: #рост #зарплата
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