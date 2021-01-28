Экономика

16:36 28.01.2021

Минсоцполитики надеется на внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 2023

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Минсоцполитики надеется на внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 2023

Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, что позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 года – для всех, заявила министр Марина Лазебная.

"Сейчас перед нами стоит задача ввести обязательную накопительную систему", - подчеркнула она на Пенсионном форуме, который проходит в Киеве 27-28 января.

Согласно представленной Лазебной презентации, первый законопроект даст возможность привлечь на 2-й уровень 100 тыс. участников с ежегодными взносами 2 млрд грн, второй – 10 млн со взносами 30-40 млрд грн в год.

По оценкам министерства, сегодня 60%, или 6,5 млн людей получают пенсию до 3 тыс. грн, а средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года, увеличившись за год на 425 грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не состоялась, поэтому Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

Как подчеркнула министр, что при сохранении такой ситуации коэффициент замещения – отношение пенсии к зарплате – к 2055 году снизится до 18% с 28,7% в 2020 году и 53,9% - в 2010-м.

Лазебная также уточнила, что в 2020 году в ПФ поступило 197,7 млрд грн перечислений и дотаций из госбюджета, а расходы фонда по сравнению с расходами госбюджета составляют 37,7%.

Теги: #минсоцполитики #пенсии
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