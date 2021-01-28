"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов принять закон о том, чтобы украинский газ поступал украинцам с рентабельностью не более 30%, а газ из газовых хранилищ - по цене закачки с учетом транспортировки и налогов, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня наша команда предложит такой законопроект для подписи каждой фракции. И мы должны это принять и положить конец этой вакханалии, когда у наших людей берут в два-три раза тарифы выше, чем они могут быть, а потом через НАК "Нафтогаза", как это было при предыдущей власти, выводят эти деньги в оффшоры, за пределы Украины", - заявила Тимошенко с трибуны Верховной Рады в четверг.

Речь идет о законопроекте №1177.