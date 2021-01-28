Экономика

14:20 28.01.2021

"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

1 мин читать
"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов принять закон о том, чтобы украинский газ поступал украинцам с рентабельностью не более 30%, а газ из газовых хранилищ - по цене закачки с учетом транспортировки и налогов, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня наша команда предложит такой законопроект для подписи каждой фракции. И мы должны это принять и положить конец этой вакханалии, когда у наших людей берут в два-три раза тарифы выше, чем они могут быть, а потом через НАК "Нафтогаза", как это было при предыдущей власти, выводят эти деньги в оффшоры, за пределы Украины", - заявила Тимошенко с трибуны Верховной Рады в четверг.

Речь идет о законопроекте №1177.

Теги: #газ #тимошенко #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 28.01.2021
"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

11:19 28.01.2021
Глава НКРЭКУ не исключает возможности укрупнения облэнерго для снижения тарифов

Глава НКРЭКУ не исключает возможности укрупнения облэнерго для снижения тарифов

13:49 27.01.2021
Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

13:37 27.01.2021
Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

12:34 27.01.2021
Тимошенко о переписке с Ермаком: Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию руководства страной

Тимошенко о переписке с Ермаком: Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию руководства страной

11:40 27.01.2021
Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

10:46 27.01.2021
Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

17:02 26.01.2021
Тимошенко: закон о референдуме в действующей редакции - это попытка лишить людей возможности определять государственную политику

Тимошенко: закон о референдуме в действующей редакции - это попытка лишить людей возможности определять государственную политику

12:14 26.01.2021
Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

04:01 26.01.2021
Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

И.о. главы Минэнерго Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси

Профильный комитет одобрил кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Премьер повторно внес в Раду кандидатуру Витренко на министра энергетики, голосование ожидается в 13.30

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Аэропорт "Киев" в 2020г в 3,7 раза сократил пассажиропоток

Мининфраструктуры и ЕИБ обсудят возможность строительства ж/д линий в Луганской области

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

"Нафтогаз" уведомил миноритариев "Укрнафты" о желании как можно быстрее провести собрание акционеров - источник

И.о. главы Минэнерго Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси

Рада поддержала увеличение соцнормативов для начисления субсидий на оплату энергоносителей

Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2020г, впервые за 5 лет обойдя Volkswagen

Профильный комитет одобрил кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Кабмин разрешил авансировать выполнение литерных авиарейсов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА