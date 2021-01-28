Экономика

13:49 28.01.2021

"Нафтогаз" уведомил миноритариев "Укрнафты" о желании как можно быстрее провести собрание акционеров - источник

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"Нафтогаз" уведомил миноритариев "Укрнафты" о желании как можно быстрее провести собрание акционеров - источник

НАК "Нафтогаз Украины", которому принадлежит 50%+1 акция ПАО "Укрнафта", направил письмо ее миноритариям, которые подали иск к Украине в Стокгольмский арбитраж на $6 млрд, о желании провести собрание акционеров "Укрнафты", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с содержанием документа.

По его словам, "Нафтогаз" хотел бы провести собрание "в ближайший возможный день" и для этого намерен инициировать его созыв согласно требованиям законодательства.

Согласно информации на сайте "Укрнафты", последний раз собрание компании прошло 28 ноября 2019 года, на нем был избран аудитор – "ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит)".

В конце минувшего года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине. По словам министра, это решение может нести риски для Украины. "Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около $6 млрд (+ проценты)", – написал глава Минюста в Facebook. Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".

Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

Теги: #нафтогаз #укрнафта
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