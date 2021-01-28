Экономика

13:37 28.01.2021

И.о. главы Минэнерго Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси

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И.о. главы Минэнерго Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси

И.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси.

"Ограничения импорта электроэнергии должны учитывать то, что наша энергосистема еще интегрирована с энергосистемами России и Беларуси, но разумные ограничения импорта должны быть прямо сейчас", – сказал Витренко в ходе заседания парламента в четверг, на котором рассматривался вопрос его назначения первым вице-премьером-министром энергетики.

При этом Витренко отметил, что стратегической целью Украины остается интеграция с европейской энергосистемой ENTSO-E.

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Интерфакс-Украина
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