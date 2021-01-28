Экономика

13:10 28.01.2021

Рада поддержала увеличение соцнормативов для начисления субсидий на оплату энергоносителей

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Рада поддержала увеличение соцнормативов для начисления субсидий на оплату энергоносителей

Верховная Рада поддержала постановление о мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предусматривающее, в частности, поручение правительству увеличить соцнормативы для расчета субсидий на оплату газа, электрической и тепловой энергии.

За инициативу, авторами которой выступили около 150 народных депутатов, в том числе спикер парламента Дмитрий Разумков и глава фракции партии большинства "Слуги народа" Давид Арахамия, на пленарном заседании в четверг проголосовало 337 парламентариев.

"Кабинету министров Украины: безотлагательно внести изменения относительно увеличения социальных нормативов расчета субсидий на использование газа, электроэнергии, тепловой энергии, других услуг, а также обеспечить упрощение доступа пенсионеров, лиц с инвалидностью, безработных к системе субсидий, предусмотрев обеспечение введения измененных норм расчетов субсидий с 1 октября 2021 года…", – говорится в предложениях комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ к проекту постановления, за которые проголосовали нардепы.

Кроме того, согласно проекту постановления предусматривается, в том числе, внесение правительством в месячный срок предложений по увеличению в 2021 году расходов на выплату льгот и жилищных субсидий, а также изучение совместно с НКРЭКУ дополнительных форм госрегулирования тарифов на ЖКУ, в частности, определения граничной наценки к тарифам.

Помимо этого, Рада ожидает от Кабмина и НКРЭКУ предложений по возможности введения отдельных тарифов на электроэнергию при потреблении до 100 кВт-ч, а при электроотоплении – до 3000 кВт-ч, и установления льгот на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне АЭС, а также детским домам семейного типа.

Как сообщалось, в конце прошлого года правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, отметив все действующие льготы.

Теги: #электроэнергия #субсидии
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