Экономика

12:55 28.01.2021

Профильный комитет одобрил кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

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Профильный комитет одобрил кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассмотрел представление премьер-министра о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики и большинством голосов одобрил эту кандидатуру, сообщил глава комитета Андрей Герус в четверг.

"В этот раз на заседании комитета была поддержка: из 18-ти присутствующих 14 проголосовали "за". Поэтому комитет одобрил его назначение и рекомендовал парламенту утвердить его на должности первого вице-премьера - министра энергетики", - сказал Герус журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос, сможет соответствующее голосование состоится в зале пленарных заседаний в 13:30, как предлагал спикер парламента Дмитрий Разумков, глава профильного комитета сказал: "Или сегодня после обеда, или возможно, завтра этот вопрос будет выноситься в сессионный зал".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года.

Перед тем Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

 

Теги: #витренко #кандидатура
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