Экономика

12:06 28.01.2021

Кабмин разрешил авансировать выполнение литерных авиарейсов

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Кабмин разрешил авансировать выполнение литерных авиарейсов

Кабинет министров Украины постановлением от 27 января 2021 года разрешил авансировать выполнение литерных (высокой важности) авиарейсов.

Указанным постановлением, в частности, разрешается проведение предварительной оплаты для обеспечения организации и выполнения литерных авиационных рейсов.

"Это больше связано с самой логикой авансирования, ведь Минфин все заблокировал, и теперь много проблем. Сейчас возвращаем здравый смысл. У нас с прошлого года все авансы заморозили", - прокомментировал решение Кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее правительство постановлением №1198 от 2 декабря 2020 года запретило на период действия карантина осуществление распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, кроме ряда отдельно прописанных случаев, касающихся в том числе закупок периодики, почтовых услуг, средств и услуг для противоэпидемических мероприятий, закупки высокотехнологических протезов, производства фильмов, ряда товаров, работ и услуг для удовлетворения нужд национальной безопасности и обороны и т.п.

Литерные рейсы - условное название рейсов высокой важности, перевозящих ценные грузы или именитых персон (чаще всего - первых лиц государства).

При полете литерный борт обладает наивысшим приоритетом: движение других рейсов (номерных) ограничивается в зоне движения литерного.

Теги: #авиарейсы #аванс
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