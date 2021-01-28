Экономика

11:40 28.01.2021

"Укрзализныця" запустила новый ускоренный пригородный поезд Константиновка-Харьков

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"Укрзализныця" запустила новый ускоренный пригородный поезд Константиновка-Харьков

АО "Укрзализныця" (УЗ) запустило новый ускоренный пригородный поезд №7087/7088 сообщением Константиновка – Харьков с остановками в Изюме, Святогорске, Лимане, Краматорске и Дружковке.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, поезд №7087 Харьков – Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55 и прибывать в Константиновку в 20:41. Поезд №7088 Константиновка – Харьков будет отправляться в 05:35, прибывать в 10:32. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

"Укрзализныця" также отметила, что данный поезд прошел капремонт на Киевском электровагоноремонтном заводе: была установлена современная система видеонаблюдения, климат-контроль, система противопожарной безопасности, новые сидения и модернизирована система освещения.

Ранее УЗ запустила новый модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Киев – Тарасовка – Киев.

Теги: #поезд #маршрут
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