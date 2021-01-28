Экономика

11:32 28.01.2021

Глава НКРЭКУ поддержал импорт э/э в январе и предлагает взвешенно относиться к его ограничению

2 мин читать
Глава НКРЭКУ поддержал импорт э/э в январе и предлагает взвешенно относиться к его ограничению

Импорт электроэнергии из Беларуси в январе оправдал себя, а к его ограничению необходимо относиться взвешенно, чтобы не навредить потребителям, считает глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк.

"Если снова дадите возможность ограничивать импорт, то будем вместе обсуждать этот вопрос, потому что надо думать и о потребителях, чтоб не получилось так, что с ограничением импорта безудержно росли цены на электроэнергию для потребителей", – сказал Тарасюк в ходе выступления в Верховной Раде в четверг.

При этом он отметил, что полномочия НКРЭКУ по ограничению импорта из РФ и Беларуси истекли в конце прошлого года и для их продления необходимо принятие соответствующего законопроекта, зарегистрированного в Раде.

"В прошлом году НКРЭКУ доказала, что способна это сделать- ограничили импорт до нуля", – подчеркнул Тарасюк, добавив, что импорт электроэнергии в январе был оправдан, поскольку из-за дефицита ресурса были угрозы ограничения энергоснабжения.

Как сообщалось, импорт электроэнергии в Украину из Беларуси в первой декаде января составил 19 625 МВт-ч.

14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно продления до 31 декабря 2021 года полномочий НКРЭКУ ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в части межгосударственных сечений между Украиной и странами-не членами Энергосообщества, а также аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности таких сечений.

Теги: #электроэнергия #импорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:30 27.01.2021
"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

13:49 27.01.2021
Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

19:07 22.01.2021
Производители молочной продукции инициируют спецрасследование растущего импорта

Производители молочной продукции инициируют спецрасследование растущего импорта

12:39 22.01.2021
"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

13:41 19.01.2021
Беларусь по запросу Украины предоставила резерв мощности электроэнергии

Беларусь по запросу Украины предоставила резерв мощности электроэнергии

11:14 18.01.2021
Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

17:03 16.01.2021
Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

15:12 16.01.2021
Украина в 2020 году снизила потребление электроэнергии на 2,6%

Украина в 2020 году снизила потребление электроэнергии на 2,6%

14:27 16.01.2021
Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%

Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%

15:42 15.01.2021
"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер повторно внес в Раду кандидатуру Витренко на министра энергетики, голосование ожидается в 13.30

МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

Миссия МВФ в Украине по первому пересмотру программы stand-by продолжает работу

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил авансировать выполнение литерных авиарейсов

"Укрзализныця" запустила новый ускоренный пригородный поезд Константиновка-Харьков

USAID передал Киеву спецавтомобили для устранения аварий на теплосетях стоимостью $735 тыс.

Глава НКРЭКУ не исключает возможности укрупнения облэнерго для снижения тарифов

Премьер повторно внес в Раду кандидатуру Витренко на министра энергетики, голосование ожидается в 13.30

"Астарта" в ІV кв.-2020 увеличила продажи сахара на треть при его подорожании на 37%

МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

JP Morgan нейтрален в отношении украинских активов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА