Экономика

11:19 28.01.2021

Глава НКРЭКУ не исключает возможности укрупнения облэнерго для снижения тарифов

1 мин читать
Глава НКРЭКУ не исключает возможности укрупнения облэнерго для снижения тарифов

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк не исключает возможности укрупнения операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) для снижения тарифов на электроэнергию.

"Тариф – это не цифра, которую можно ставить высокой или низкой, она состоит из составляющих. Эти составляющие на Луганщине, к сожалению, выше, чем в других областях из-за того, что электросети растянуты, а промышленность осталась на неподконтрольной территории. Мы как государство должны очень ответственно подходить к таким случаям и, возможно, также принять законопроект об укрупнении и облэнерго по аналогии с облгазами", - сказал он в ходе выступления в Верховной Раде в четверг.

Как сообщалось, энергорегулятор разработал проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов ГРС, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м (без НДС).

НКРЭКУ 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля для 14 операторов газораспределительных сетей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января сообщил, что законопроект об укрупнении газораспределительных компаний Кабинет министров направит в Верховную Раду в ближайшее время.

Теги: #тарасюк #облэнерго #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 27.01.2021
Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

13:37 27.01.2021
Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

11:40 27.01.2021
Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

10:46 27.01.2021
Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

12:14 26.01.2021
Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

04:01 26.01.2021
Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

14:30 25.01.2021
Тимошенко: Цена на газ не должна быть выше 3 грн, снизить тарифы нужно решением Рады

Тимошенко: Цена на газ не должна быть выше 3 грн, снизить тарифы нужно решением Рады

12:15 25.01.2021
Все фракции Рады согласились обратиться к Кабмину для разработки механизма компенсации расходов от повышения тарифов за январь

Все фракции Рады согласились обратиться к Кабмину для разработки механизма компенсации расходов от повышения тарифов за январь

01:43 25.01.2021
Тарифы на тепло и горячую воду на местах повышать не будут, готовится меморандум с Ассоциацией городов

Тарифы на тепло и горячую воду на местах повышать не будут, готовится меморандум с Ассоциацией городов

18:37 21.01.2021
Снижение тарифов для операторов ГРС может затруднить их расчеты с ОГТСУ – профильная ассоциация

Снижение тарифов для операторов ГРС может затруднить их расчеты с ОГТСУ – профильная ассоциация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер повторно внес в Раду кандидатуру Витренко на министра энергетики, голосование ожидается в 13.30

МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

Миссия МВФ в Украине по первому пересмотру программы stand-by продолжает работу

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил авансировать выполнение литерных авиарейсов

"Укрзализныця" запустила новый ускоренный пригородный поезд Константиновка-Харьков

Глава НКРЭКУ поддержал импорт э/э в январе и предлагает взвешенно относиться к его ограничению

USAID передал Киеву спецавтомобили для устранения аварий на теплосетях стоимостью $735 тыс.

Премьер повторно внес в Раду кандидатуру Витренко на министра энергетики, голосование ожидается в 13.30

"Астарта" в ІV кв.-2020 увеличила продажи сахара на треть при его подорожании на 37%

МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

JP Morgan нейтрален в отношении украинских активов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА