Премьер повторно внес в Раду кандидатуру Витренко на министра энергетики, голосование ожидается в 13.30

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

"Даю поручение профильному комитету рассмотреть этот вопрос во время перерыва (с 12.00 до 12.40 - ИФ), чтобы мы могли рассмотреть его в зале ориентировочно в 13.30", - сказал спикер во время пленарного заседания в четверг.

Он уточнил, что согласно статьям 83, 85 и 114 Конституции Украины, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", в которую входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и которая имеет право коалиции, премьер-министр Денис Шмыгаль внёс в парламент представление о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.