Экономика

09:30 28.01.2021

Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

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Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

Новое предложение офисных помещений, расположенных на левом берегу Киева, в 2021 году составит всего около 20 тыс. кв. м, сообщила международная консалтинговая компании CBRE Ukraine (Киев).

Согласно отчету компании, представленному в ходе вебинара "Аналитика рынка офисной недвижимости" 27 января, на столичном рынке в 2021 году ожидается выход около 180 тыс. кв. м новых офисных помещений, из которых лишь 20 тыс. кв. м – на левом берегу Киева. Среди них офисные здания по ул.Бажана (11 тыс. кв. м и 6 тыс. кв. м) и БЦ Piramida (2,6 тыс. кв. м).

"Маленький совет девелоперам: надо обратить внимание на левый берег, так как 35% работающих в центре людей живут именно там. Дефицит помещений на левом берегу также влияет на то, что люди не хотят возвращаться в офисы, ехать далеко в центр. Было бы хорошо развивать и левый берег, что сейчас потихоньку и происходит", – сообщила в ходе вебинара руководитель департамента офисной недвижимости CBRE Ukraine Анна Сильвестрова.

По ее словам, оптимальными для левого берега являются проекты площадью около 20 тыс. кв. м, расположенные недалеко от метро.

В то же время, арендные ставки на качественные помещения класса "А" на левом берегу будут неизбежно ниже, чем на аналогичные объекты на правом берегу.

"Это невыгодно девелоперам, так как возврат их инвестиций будет намного дольше и немного болезненнее", – добавила Сильвестрова

Она считает, что кто-то должен запустить проект, который позволит уравнять в правах два берега. "Думаю, быстрее построить бизнес-центр, чем пятый или шестой мост", - уточнила эксперт.

При этом CBRE прогнозирует сокращение нового предложения в 2023-2024 годах, так как в минувшем году были отменены или приостановлены многие проекты на ранних этапах строительства.

Теги: #киев #cbre #недвижимость #офисы
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