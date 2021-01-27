Экономика

22:01 27.01.2021

Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

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Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

Кабинет министров Украины взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

Кроме того, в соответствии с обнародованным в среду вечером на правительственном портале распоряжением №50-р от 20 января 2021 года, ГПВД "Укринтерэнерго" передается из сферы управления Министерства энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно распоряжению, Минэкономики, Минфина и Минэнерго должны подать на рассмотрение КМУ проекты решений о передаче полномочий по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка" в Минэнерго.

Также должны быть подготовлены проекты решений об определении Минэнерго уполномоченным органом управления государственным имуществом газотранспортной системы, которое используется в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами, а также закрепленным и используемым "Укрэнерго" имуществом, которое не вошло в уставный капитал компании.

"МГУ" принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, так же как и "Укрэнерго".

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" до последнего времени находились в управлении Минэнерго, "ОР" – КМУ.

Теги: #контроль #украина #предприятия #кабмин
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