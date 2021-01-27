АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

Американская торговая палата (АТП) в Украине просит Владимира Зеленского взять под личный контроль выполнение Украиной обязательств меморандума между правительством страны и "зелеными" инвесторами, которые были законодательно закреплены в 2020 году.

Такая просьба содержится в письме президента АТП Андрея Гундера к главе украинского государства от 26 января.

"Просим взять под личный контроль имплементацию положений закона №810-IX и выполнение обязательств, предусмотренных действующим законодательством и меморандумом, а также предотвратить принятие органами государственной власти решений, которые будут противоречить достигнутым ранее договоренностям между государством и инвесторами", ‒ следует из текста письма.

Как напомнил Гундер, 1 августа 2020 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украина по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№810-IX).

Целью принятия этого документа была стабилизация "зеленого" тарифа, повышение ликвидности рынка электроэнергии путем законодательного закрепления положений, предусмотренных в меморандуме о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине. Он был подписан 10 июня 2020 года между Кабинетом министров, Минэнерго, Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) и двумя профильными ассоциациями в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно меморандуму, бизнес-сообщество поддержало реструктуризацию "зеленых" тарифов в обмен на обязательства украинского правительства обеспечить текущую оплату "зеленой" электроэнергии, а также погашение задолженности перед производителями э/э из возобновляемых источников (ВИЭ). В частности, документ предусматривал погашение 40% задолженности перед ВИЭ в четвертом квартале 2020 года и по 15% - ежеквартально в течение 2021 года.

Исходя из закона "810-IX, для погашения долгов перед ВИЭ правительство предлагало использовать средства госбюджета на 2021 год в объеме не менее 20% стоимости годового производства "зеленой" э/э, а также выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения на пять лет. Однако ни один из указанных механизмов до настоящего времени не был использован.

"Соответственно, компании-члены АТП ожидали, что правительство выполнит свои обязательства по законодательству и меморандуму путем направления не менее 9 млрд грн из привлеченных 10,25 млрд грн кредитных средств для погашения 40% задолженности перед производителям ВИЭ, накопленной по состоянию на 1 августа 2020 в размере 22,4 млрд грн. Однако 16 января 2021 года НКРЭКУ выдала ГП "Гарантированный покупатель" предписание не менее 50% средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, направлять на погашение задолженности перед НАЭК "Энергоатом", ‒ подчеркивает Гундер.

Он полагает, что подобные действия со стороны НКРЭКУ могут свидетельствовать о нежелании государства выполнять обязательства перед "зелеными" инвесторами.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") намерено обратиться к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой принять правительственное решение по распределению между НАЭК "Энергоатом" и производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) 10,25 млрд грн кредитных средств госбанков, которые "ГарПок" получит от НЭК "Укрэнерго" в рамках погашения системным оператором задолженности перед производителями электроэнергии.