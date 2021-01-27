Экономика

18:45 27.01.2021

Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

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Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов в Украине.

"На данный момент есть вероятность повторного нарушения прав граждан Словацкой Республики, кто-то опять старается отобрать объект, в который были инвестиции иностранными гражданами. В связи с этим, хочу обратиться к компетентным украинским органам для содействия защиты прав словацких инвесторов в Украине", - сказал посол на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что это важно для всех граждан Словакии, которые намерены инвестировать в Украину.

Кроме того, посол выразил благодарность временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов за то, что взяли на контроль факт нарушения прав словацких инвесторов, а также Министерству юстиции за своевременную реакцию.

На пресс-конференции адвокат инвесторов рассказал о ситуации, которая сложилась из-за якобы незаконных действий финансовой компании украинского происхождения вокруг одного из объектов, в который проинвестировали граждане Словакии.

Теги: #словакия #инвестиции #посол
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