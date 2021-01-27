Экономика

17:49 27.01.2021

Курс гривни на межбанке в среду сохранился на уровне 28,18 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в среду сохранился на уровне 28,18 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду сохранился на уровне 28,18 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,17-28,19 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,16 грн/$1 с 28,14 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 28 января – до 28,1652 грн/$1 с 28,1524 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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